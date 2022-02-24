Щорічна індексація пенсій

08:29 01 жовтень Київ, Україна

Згідно з постановою Кабміну №849, українські пенсіонери продовжать отримувати додаткові виплати. На 500 грн більше отримуватимуть у 2021 році ті, кому більше ніж 80 років.

З 1 березня 2021 року доплати будуть проходити за новим порядком:

Особам, яким виповнилося 80 + років і у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати 2020 року, щомісячна компенсація встановлена в розмірі 500 грн. Якщо з урахуванням цієї доплати розмір пенсії не досягає 2600 грн, таким особам надаватиметься додаткова доплата до пенсії.

Фото: Какая категория пенсионеров будет получать надбавку в 500 грн


З 1 липня 2021 встановлюється щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 400 грн особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80 річного віку, у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати 2020 року. Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2500 грн, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.

Щорічна індексація пенсій вводиться в дію 1 березня.

Раніше народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що планує ініціювати підняття мінімальної пенсії до рівня прожиткового мінімуму.

Фото: Какая категория пенсионеров будет получать надбавку в 500 грн

Пенсійний фонд України продовжує державні виплати, призначені на вересень 2020 року.

Радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив, що Держбюджет на 2021 рік дає додаткові можливості для підвищення пенсійних виплат.