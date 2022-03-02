Євросоюз заборонив постачати банкноти євро до Росії

15:34 02 березень Київ, Україна

ЄС наклав заборону на передачу, постачання та вивезення банкнот євро до Росії. Виняток зроблять лише для дипломатів або для використання у особистих цілях фізичними особами.

На офіційному сайті Євросоюзу опублікували інформацію про те, що ЄС заборонив проводити будь-які операції з банкнотами євро у Росії. Винятки зроблять лише для дипломатів чи фізичних осіб, які їх використовуватимуть у особистих цілях.



Згідно з текстом документа, тепер заборонено продавати, постачати, передавати або експортувати банкноти євро юридичним, фізичним особам або органам та організаціям у Росії, зокрема ЦБ або уряду РФ.



При цьому заборона не торкнеться тих, кому євро будуть необхідні для подорожі до Росії. Це також поширюється на найближчих членів сімей туристів, якщо вони подорожують разом.



Постанова Євросоюзу набуде чинності з 12 березня. Такі санкції запровадили через початок спецоперації на території України 24 лютого. Нагадаємо, Володимир Путін заборонив вивозити з Росії готівку у сумі понад 10 тис. доларів. Заборона набула чинності сьогодні, 2 березня.