14:41 18 листопада Київ, Україна

Європейський Союз заморозив 68 млрд євро російських активів та 33,8 млрд національних резервів російської федерації.



Про це повідомляє Politico, журналісти якого ознайомились із внутрішніми документами Єврокомісії.



Країни, де знаходиться найбільше активів росії:

Бельгія – близько 50 мільярдів євро.

Люксембург – 5,5 млрд євро. Спільно з Італією, Німеччиною, Ірландією, Австрією та Францією на їхню частку припадає понад 90% заморожених активів.

Зазначається, що ЄС міг також заморозити до 33,8 млрд євро національних резервів. Наразі ця цифра знаходиться на стадії оцінки, йдеться у документі, з яким ознайомилися журналісти.



Наприкінці жовтня стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Євросоюзі заморозили понад 17 мільярдів євро російських активів.



Влітку єврокомісар повідомив, що члени ЄС заморозили нерухомість, рахунки та інші російські активи на суму близько 13,8 млрд євро.



Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що для повоєнного відновлення України необхідний бюджет - близько 38 мільярдів доларів на рік.