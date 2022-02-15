Євросоюз виділить Україні макрофінансову допомогу за екстреною процедурою

10:12 15 лютий Київ, Україна

Європейський парламент розгляне пропозицію про надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні за екстреною процедурою. За таке рішення на пленарному засіданні у Страсбурзі проголосували 598 євродепутатів, 53 були проти, ще 43 утрималися. Саме волевиявлення сталося увечері 14 лютого, його результати оголосили вранці 15 лютого.



Голосування за саму програму макрофіну для України має відбутися пізніше цього тижня. Щоб вона набула чинності, після цього за неї має ще проголосувати Рада Європейського Союзу.



З огляду на нарощування Росією своїх військ біля кордонів України, Європейська комісія 1 лютого запропонувала екстрену програму макрофінансової допомоги на суму 1,2 мільярда євро, щоб підтримати Київ під час ескалації російсько-українського конфлікту.



Перший транш у 600 мільйонів євро Єврокомісія хоче виділити якнайшвидше після остаточного прийняття програми. Другий транш виплатять після виконання Києвом політичних умов. Ці умови ще узгоджуватимуть Єврокомісія та Кабінет Міністрів України. Їх пропишуть у меморандумі про взаєморозуміння.



Євросоюз надає макрофінансову допомогу сусіднім країнам, щоб підтримати їхню макроекономічну стабільність у складних умовах. Її виділяють у вигляді кредитів під низькі відсотки.