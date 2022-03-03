Євросоюз надасть Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

18:45 03 березень Київ, Україна

У лютому Рада Європейського Союзу підтримала надання Україні екстреної макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро, а сьогодні було підписано меморандум.

"Європейський Союз підписав Меморандум з Україною про надання 1,2 млрд. євро макрофінансової допомоги. Щиро дякуємо справжньому другу України Валдісу Домбровскісу.



Ще один жест вагомої підтримки від ЄС, який допоможе зміцнити наш економічний потенціал для вигнання російських окупантів із української землі», - написав Денис Шмигаль.

Фінансова допомога призначена для надання оперативної підтримки у ситуації кризи та зміцнення стійкості України. Екстрена макрофінансова допомога Україні розрахована на 12 місяців і складатиметься із двох виплат.

Україна отримає перший транш у 600 млн євро одразу після завершення всіх необхідних погоджувальних процедур.

Виплата другого траншу буде пов'язана із виконанням програми МВФ та умов меморандуму про взаєморозуміння, на основі якого виділяється макрофінансова допомога.