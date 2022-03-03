Євросоюз надасть Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

У лютому Рада Європейського Союзу підтримала надання Україні екстреної макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро, а сьогодні було підписано меморандум.
Фінансова допомога призначена для надання оперативної підтримки у ситуації кризи та зміцнення стійкості України. Екстрена макрофінансова допомога Україні розрахована на 12 місяців і складатиметься із двох виплат.
Україна отримає перший транш у 600 млн євро одразу після завершення всіх необхідних погоджувальних процедур.
Виплата другого траншу буде пов'язана із виконанням програми МВФ та умов меморандуму про взаєморозуміння, на основі якого виділяється макрофінансова допомога.
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