Євросоюз пропонує Україні кредитну лінію на 50 млрд євро на наступні 4 роки

15:52 20 червня Київ, Україна

Європейський Союз пропонує кредитну лінію для України на наступні чотири роки у розмірі до 50 млрд євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу у вівторок, 20 червня. Зокрема, йдеться про допомогу у вигляді грантів та кредитів.
"Ми пропонуємо Україні кредитну лінію на наступні 4 роки у розмірі до 50 млрд євро. Забезпечити ймовірне фінансування для України на шляху до ЄС разом із глобальними партнерами та приватним сектором. У сфері міграції ми підтримуємо захист зовнішніх кордонів та економічний розвиток наших партнерів, виділивши 15 млрд євро», - зазначила фон дер Ляєн.
"Фінансовий резерв на наступні чотири роки у розмірі 50 мільярдів євро містить як кредити, так і гранти. Цей резерв забезпечить насамперед перспективу для наших партнерів в Україні, передбачуваність, а також має стимулювати інших донорів активізуватися. Цей фінансовий резерв дозволить нам, а нам це необхідно, калібрувати нашу фінансову підтримку відповідно до розвитку ситуації на місцях, тому що ми всі знаємо, що війна вимагає від нас максимальної гнучкості", - сказала президентка Єврокомісії.