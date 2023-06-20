Євросоюз пропонує Україні кредитну лінію на 50 млрд євро на наступні 4 роки

Європейський Союз пропонує кредитну лінію для України на наступні чотири роки у розмірі до 50 млрд євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу у вівторок, 20 червня. Зокрема, йдеться про допомогу у вигляді грантів та кредитів.
We propose facility for Ukraine for the next 4 years up to €50 bn.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 20, 2023
Для того, щоб сприяти вирішальному finance до 🇺🇦 на його EU path, разом з глобальними партнерами і приватним сектором.
На міграції, ми підтримуємо зовнішню межу захисту і економічного розвитку наших партнерів з €15… pic.twitter.com/KCO0jp2SJu
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