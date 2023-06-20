Євросоюз пропонує Україні кредитну лінію на 50 млрд євро на наступні 4 роки

15:52 20 червня Київ, Україна

Європейський Союз пропонує кредитну лінію для України на наступні чотири роки у розмірі до 50 млрд євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу у вівторок, 20 червня. Зокрема, йдеться про допомогу у вигляді грантів та кредитів.

"Ми пропонуємо Україні кредитну лінію на наступні 4 роки у розмірі до 50 млрд євро. Забезпечити ймовірне фінансування для України на шляху до ЄС разом із глобальними партнерами та приватним сектором. У сфері міграції ми підтримуємо захист зовнішніх кордонів та економічний розвиток наших партнерів, виділивши 15 млрд євро», - зазначила фон дер Ляєн.

We propose facility for Ukraine for the next 4 years up to €50 bn.



Для того, щоб сприяти вирішальному finance до 🇺🇦 на його EU path, разом з глобальними партнерами і приватним сектором.



На міграції, ми підтримуємо зовнішню межу захисту і економічного розвитку наших партнерів з €15… pic.twitter.com/KCO0jp2SJu — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 20, 2023