Євросоюз планує організувати фонд для збору коштів на відновлення України після війни

18:45 19 квітня Київ, Україна

Євросоюз покриє більшість витрат на відновлення України після війни шляхом створення спецфонду. Як пише Bloomberg, цей фонд діятиме за зразком фондів відновлення держав після пандемії коронавірусу та буде ресурсом для інвестицій та реформ за погодженням з урядом України.



За словами людей, знайомих із обговоренням, більшу частину коштів внесе саме Євросоюз. Представникам блоку поки що важко назвати точну суму, оскільки війна все ще йде, але говорять про вкладення сотень мільярдів євро протягом десятків років.

Теми повоєнного відновлення та можливих військових репарацій стануть актуальними протягом найближчих тижнів, вважають співрозмовники Bloomberg. Високопоставлені європейські та американські чиновники планують обговорити способи підтримати Київ грошима та не дати величезних сум піти не за призначенням.



Значними перешкодами для успішної допомоги Україні в ЄС називають корупцію та відсутність надійних механізмів нагляду. Як перший крок комісія разом зі Світовим банком проведе ретельну оцінку фінансових потреб. За оцінками українського уряду, знищення російських військ на його території оцінюється у трильйон доларів. Більшість первісної допомоги піде на відновлення інфраструктури та підтримку надання державних послуг.



Українська влада в рамках плану відновлення країни «Україна-24» також готує окремий фонд. За словами першого віце-прем'єра – міністра економіки України Юлії Свириденко, основним джерелом наповнення мають стати заморожені активи Росії, а також виплачені для України репарації.