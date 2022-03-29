Євросоюз не платитиме в рублях за постачання енергоносіїв із рф

16:24 29 березня Київ, Україна

Євросоюз слідом за «Великою сімкою» відкинув вимогу росії про оплату природного газу в рублях. Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на заяви офіційного представника Європейської комісії Еріка Мамера.



За його словами, ЄС брав участь в обговоренні цього питання групою країн G7, тому висновки «Великої сімки» справедливі і для ЄС.

«Наша позиція — така сама, як і у G7», — заявив Мамер у відповідь на питання, як Євросоюз реагуватиме на відповідне розпорядження президента рф володимира путіна.

«Що стосується нас, ми сказали, що постачання має здійснюватися з використанням доларів або євро», — додав він.

Раніше, коментуючи можливу відмову ЄС від сплати поставок газу в рублях, у кремлі заявили: «Немає сплати — немає газу». За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, країна в цьому питанні «не збирається займатися благодійністю».