Євросоюз не платитиме в рублях за постачання енергоносіїв із рф

Євросоюз слідом за «Великою сімкою» відкинув вимогу росії про оплату природного газу в рублях. Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на заяви офіційного представника Європейської комісії Еріка Мамера.
За його словами, ЄС брав участь в обговоренні цього питання групою країн G7, тому висновки «Великої сімки» справедливі і для ЄС.
За його словами, ЄС брав участь в обговоренні цього питання групою країн G7, тому висновки «Великої сімки» справедливі і для ЄС.
Раніше, коментуючи можливу відмову ЄС від сплати поставок газу в рублях, у кремлі заявили: «Немає сплати — немає газу». За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, країна в цьому питанні «не збирається займатися благодійністю».
Нагадаємо, 23 березня на тлі західних санкцій володимир путін доручив приймати оплату за російський газ від «недружніх» країн лише у рублях. До списку таких країн увійшли 46 держав, зокрема, учасники ЄС. 28 березня країни "Великої сімки" за підсумками переговорів відмовилися виконувати вимогу росії.
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