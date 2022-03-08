Євросоюз готує нові санкції проти Росії - Bloomberg

Уряди країн Євросоюзу завершують підготовку нового пакету санкцій проти Росії, які можуть торкнутися портів, суден та технологій, що використовуються у військовому обладнанні.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Крім того, обговорюється розширення персональних санкцій та посилення режиму дотримання вже введених обмежень, у тому числі щодо криптовалюти та способів її використання для обходу вже наявних заходів.
За словами одного із співрозмовників агентства, частина нових санкцій може бути прийнята вже 8 березня. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Нагадаємо, з середини лютого ЄС та інші країни ввели кілька раундів санкцій проти Росії після того, як вона визнала незалежність Донецької та Луганської народних республік і вторглася в Україну. Обмеження в тому числі торкнулися ЦБ і великих російських банків, авіагалузі, а також російських бізнесменів і чиновників, включаючи особисто президента РФ Володимира Путіна.
Крім того, обговорюється розширення персональних санкцій та посилення режиму дотримання вже введених обмежень, у тому числі щодо криптовалюти та способів її використання для обходу вже наявних заходів.
За словами одного із співрозмовників агентства, частина нових санкцій може бути прийнята вже 8 березня. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Нагадаємо, з середини лютого ЄС та інші країни ввели кілька раундів санкцій проти Росії після того, як вона визнала незалежність Донецької та Луганської народних республік і вторглася в Україну. Обмеження в тому числі торкнулися ЦБ і великих російських банків, авіагалузі, а також російських бізнесменів і чиновників, включаючи особисто президента РФ Володимира Путіна.
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