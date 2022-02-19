Євросоюз переглянув свої плани щодо імпорту російського газу

14:34 16 лютий Київ, Україна

До зриву постачання газу або часткового його припинення, за словами президентки Європейської комісії, з боку «Газпрому» Європа готова.

Про це заявила Урсула фон дер Ляєн.



Після того, як почалася ескалація конфлікту між Росією та Україною, Європа стурбувалася реальними потоками на системному та регулярному рівні постачання російського газу до країн ЄС. Таким чином, європейські політики змушені були переглянути свої плани щодо імпорту палива на випадок збою або припинення потоку газу з Росії.



"Наші моделі показують, що щодо часткового зриву або подальшого зменшення постачання газу "Газпромом" ми зараз перебуваємо в безпеці", - заявила фон дер Ляєн.



Слід зазначити, що «Газпром» забезпечує Європу на 40% газом. В результаті, через обмеження постачання підвищився попит (порівняно з очікуваннями нижчого попиту), і ціни на пальне різко зросли.



Для вирішення проблеми Європейський Союз уже провів переговори з низкою країн, альтернативних постачальників газу та зрідженого природного газу, серед яких США, Катар, Єгипет, Азербайджан, Нігерія та Південна Корея.



Президентка Єврокомісії додала, що окрім цього проведено переговори з Японією, яка готова піти назустріч та частково забезпечити ЗПГ до Європи, що вже й почала виконувати. Японська влада запевнила, що перенаправить деякі вантажі ЗПГ до європейських країн, якщо отримає відповідні запити з боку США та ЄС. Більше того, Європа вже імпортувала лише за січень 2022 року близько 11 мільярдів кубометрів зрідженого газу, що зараз є рекордним показником. Трохи менше за вказаний обсяг експортували США.



Відомо, що зараз підземні сховища газу в Європі заповнені на 34%, однак і попит на паливо поступово зменшується, оскільки наближається весна та опалення зменшується.



Проте, незважаючи навіть на те, що Європа краще обладнана для розподілу постачання газу з різних країн, повне припинення Росією постачання поки що неможливо, для цього потрібні додаткові заходи.



На завершення своєї промови Урсула фон дер Ляєн додала, що нарощування військової могутності Росією біля кордонів України змусило Європу обмежити залежність від російського газу. В результаті поточна ситуація сприятиме швидшому переходу на відновлювані джерела енергії.