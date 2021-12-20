Європейське зелене угоду в Україні

14:56 08 липень Київ, Україна

Європейське зелене угоду (European Green Deal) є важливою в контексті євроінтеграції України, однак при реалізації її положень країна повинна дотримуватися зваженої політики і виходити з реальних економічних і фінансових возможностей.Об це сказав заступник міністра енергетики Ярослав Демченков під час конференції з нагоди завершення проекту ЄС Twinning "Розвиток відновлюваної енергетики України", повідомляє Урядовий портал.

"Так, в зв'язку зі стрімким зростанням встановлених потужностей об'єктів відновлюваної енергетики в останні роки Україна зіткнулася зі значними технічними і економічними труднощами. Тому після тривалих дискусій з учасниками ринку поновлюваних джерел енергії укладено Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань в сфері відновлюваної енергетики в Україні ", - пояснив заступник міністра.

Він нагадав, що нещодавно Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону, розроблений Урядом на виконання цього меморандуму. «Ми також приділяємо увагу розвитку біоенергетики як одного з шляхів заміщення природного газу, зниження рівня імпортозалежності і зміцнення економіки держави. З огляду на аграрний статус країни, потенціал для розвитку біоенергетики потужний », - зазначив Демченков.

За його словами, Міненерго планує відобразити ключові елементи європейської ініціативи щодо скорочення викидів парникових газів і декарбонізації економіки в новій редакції Енергетичної стратегії.

Як повідомлялося, проект Twinning «Посилення спроможності Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) з розвитку виробництва енергії з поновлюваних джерел енергії, виробництва і використання альтернативних видів палива» почав свою роботу 1 березня 2019 і фінансувався ЄС. Проект мав на меті забезпечити розвиток виробництва енергії з поновлюваних джерел відповідно до положень законодавства ЄС шляхом подальшої гармонізації українського законодавства до Директиви 2008/29 / ЄС.

Реалізацію проекту здійснював австрійсько-італійський консорціум на чолі з австрійським енергетичним регулятором E-Control, в якому також взяли участь Енергетичне агентство Австрії, Агентство екології Австрії, Міністерство сталого розвитку та туризму Австрії та італійський дослідний інститут EURAC Research.