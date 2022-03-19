Європейські банки посилили контроль за клієнтами з РФ та Білорусії

16:06 17 березня Київ, Україна

Європейські регулятори вимагають від банків посилити контроль за транзакціями всіх російських та білоруських клієнтів, включаючи резидентів ЄС, які не входять у списки санкцій.

Наприклад, під особливий контроль потраплять росіяни з посвідкою на проживання та власники довгострокових віз. Посилена перевірка, на думку фінансового регулятора, необхідна, щоб унеможливити обхід санкцій. Насамперед з особливим інтересом банки ставляться до великих платежів та кредитних заявок.



Внутрішньобанківські платежі можуть загальмуватись, якщо у кредитної організації виникли підозри про знаходження такого клієнта у списках санкцій.



Може статися і так, що прізвище росіянина схоже на когось, хто підпав під обмеження ЄС. Причиною можуть стати і висловлювання у соцмережах.

На таких підставах людині можуть відмовити у громадянстві або у посвідці на проживання у конкретній країні.