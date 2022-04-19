Європейські банки відмовляються керувати грошима клієнтів із росії

15:28 19 квітня Київ, Україна





Відмову керувати грошима росіян в UBS пояснюють запровадженням щодо рф «безпрецедентних санкцій» через війну в Україні. Як розповів один із російських клієнтів, банк повідомив йому, що не керуватиме його портфелем, реінвестуватиме дохід і даватиме рекомендації щодо інвестицій.



У листі UBS також наголошується, що громадяни та резиденти ЄС та Швейцарії не підпадають під санкції, проте обмеження стосуються росіян з паспортом або посвідкою на проживання (ППП) у Великій Британії.



За словами Погосьяна, раніше обмежувальні заходи банків стосувалися депозитів росіян, але останні два тижні пішли відмови обслуговувати клієнтів портфельного управління. Найчастіше банки попереджають клієнтів, що не зараховуватимуть купони з облігацій та дивіденди з акцій, а також виторг від продажу цінних паперів на рахунки російських клієнтів. Швейцарський банк UBS розсилає російським клієнтам листи, в яких повідомляє, що перестає керувати грошима. Такі ж листи з інших банків одержують сотні росіян, розповів Forbes директор з розвитку бізнесу Alfa Asset Management (Europe) SA Вадим Погосьян.Відмову керувати грошима росіян в UBS пояснюють запровадженням щодо рф «безпрецедентних санкцій» через війну в Україні. Як розповів один із російських клієнтів, банк повідомив йому, що не керуватиме його портфелем, реінвестуватиме дохід і даватиме рекомендації щодо інвестицій.У листі UBS також наголошується, що громадяни та резиденти ЄС та Швейцарії не підпадають під санкції, проте обмеження стосуються росіян з паспортом або посвідкою на проживання (ППП) у Великій Британії.За словами Погосьяна, раніше обмежувальні заходи банків стосувалися депозитів росіян, але останні два тижні пішли відмови обслуговувати клієнтів портфельного управління. Найчастіше банки попереджають клієнтів, що не зараховуватимуть купони з облігацій та дивіденди з акцій, а також виторг від продажу цінних паперів на рахунки російських клієнтів.

«Тобто рахунок не закривають, але жодних доходів за цими рахунками отримати неможливо. І люди, розуміючи це, шукають для грошей новий притулок», — каже Погосьян.

Зіткнувшись із таким тиском банків, багато росіян приходять до висновку, що надійніше повернути заощадження до росії, каже фінансовий консультант FCP Financial Management Ltd. Ісаак Беккер. Однак у рф перевести активи із країн Євросоюзу практично неможливо. Теоретично можна перевести активи через Вірменію, Казахстан чи іншу дружню країну, але практично це відбувається рідко.



Санкції продовжують вводити, і поки що незрозуміло, які ще країни можуть до них приєднатися, тому навіть гравці в азіатських юрисдикціях не завжди беруть російські гроші на свої рахунки, заявив Вадим Погосьян.



Наприкінці лютого Євросоюз і Швейцарія запровадили санкції, які забороняють банкам купувати та продавати на користь російських клієнтів та компаній випущені після 12 квітня цінні папери в євро та швейцарських франках. Крім того, регулятори заборонили приймати депозити від росіян чи російських юридичних осіб понад 100 тисяч євро. У Великій Британії запровадили ще жорсткіший ліміт — 50 тисяч фунтів стерлінгів. Формально заходи не стосуються вже відкритих рахунків, однак деякі банки трактують санкції більш консервативно і вважають за краще позбавлятися російських грошей, навіть якщо сума рахунку менша від зазначеного ліміту. Вже в березні західні банки, зокрема UBS та Credit Suisse, почали повідомляти клієнтів із росії про закриття рахунків.