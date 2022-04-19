Європейські банки відмовляються керувати грошима клієнтів із росії

Швейцарський банк UBS розсилає російським клієнтам листи, в яких повідомляє, що перестає керувати грошима. Такі ж листи з інших банків одержують сотні росіян, розповів Forbes директор з розвитку бізнесу Alfa Asset Management (Europe) SA Вадим Погосьян.
Відмову керувати грошима росіян в UBS пояснюють запровадженням щодо рф «безпрецедентних санкцій» через війну в Україні. Як розповів один із російських клієнтів, банк повідомив йому, що не керуватиме його портфелем, реінвестуватиме дохід і даватиме рекомендації щодо інвестицій.
У листі UBS також наголошується, що громадяни та резиденти ЄС та Швейцарії не підпадають під санкції, проте обмеження стосуються росіян з паспортом або посвідкою на проживання (ППП) у Великій Британії.
За словами Погосьяна, раніше обмежувальні заходи банків стосувалися депозитів росіян, але останні два тижні пішли відмови обслуговувати клієнтів портфельного управління. Найчастіше банки попереджають клієнтів, що не зараховуватимуть купони з облігацій та дивіденди з акцій, а також виторг від продажу цінних паперів на рахунки російських клієнтів.
Відмову керувати грошима росіян в UBS пояснюють запровадженням щодо рф «безпрецедентних санкцій» через війну в Україні. Як розповів один із російських клієнтів, банк повідомив йому, що не керуватиме його портфелем, реінвестуватиме дохід і даватиме рекомендації щодо інвестицій.
У листі UBS також наголошується, що громадяни та резиденти ЄС та Швейцарії не підпадають під санкції, проте обмеження стосуються росіян з паспортом або посвідкою на проживання (ППП) у Великій Британії.
За словами Погосьяна, раніше обмежувальні заходи банків стосувалися депозитів росіян, але останні два тижні пішли відмови обслуговувати клієнтів портфельного управління. Найчастіше банки попереджають клієнтів, що не зараховуватимуть купони з облігацій та дивіденди з акцій, а також виторг від продажу цінних паперів на рахунки російських клієнтів.
Зіткнувшись із таким тиском банків, багато росіян приходять до висновку, що надійніше повернути заощадження до росії, каже фінансовий консультант FCP Financial Management Ltd. Ісаак Беккер. Однак у рф перевести активи із країн Євросоюзу практично неможливо. Теоретично можна перевести активи через Вірменію, Казахстан чи іншу дружню країну, але практично це відбувається рідко.
Санкції продовжують вводити, і поки що незрозуміло, які ще країни можуть до них приєднатися, тому навіть гравці в азіатських юрисдикціях не завжди беруть російські гроші на свої рахунки, заявив Вадим Погосьян.
Наприкінці лютого Євросоюз і Швейцарія запровадили санкції, які забороняють банкам купувати та продавати на користь російських клієнтів та компаній випущені після 12 квітня цінні папери в євро та швейцарських франках. Крім того, регулятори заборонили приймати депозити від росіян чи російських юридичних осіб понад 100 тисяч євро. У Великій Британії запровадили ще жорсткіший ліміт — 50 тисяч фунтів стерлінгів. Формально заходи не стосуються вже відкритих рахунків, однак деякі банки трактують санкції більш консервативно і вважають за краще позбавлятися російських грошей, навіть якщо сума рахунку менша від зазначеного ліміту. Вже в березні західні банки, зокрема UBS та Credit Suisse, почали повідомляти клієнтів із росії про закриття рахунків.
Санкції продовжують вводити, і поки що незрозуміло, які ще країни можуть до них приєднатися, тому навіть гравці в азіатських юрисдикціях не завжди беруть російські гроші на свої рахунки, заявив Вадим Погосьян.
Наприкінці лютого Євросоюз і Швейцарія запровадили санкції, які забороняють банкам купувати та продавати на користь російських клієнтів та компаній випущені після 12 квітня цінні папери в євро та швейцарських франках. Крім того, регулятори заборонили приймати депозити від росіян чи російських юридичних осіб понад 100 тисяч євро. У Великій Британії запровадили ще жорсткіший ліміт — 50 тисяч фунтів стерлінгів. Формально заходи не стосуються вже відкритих рахунків, однак деякі банки трактують санкції більш консервативно і вважають за краще позбавлятися російських грошей, навіть якщо сума рахунку менша від зазначеного ліміту. Вже в березні західні банки, зокрема UBS та Credit Suisse, почали повідомляти клієнтів із росії про закриття рахунків.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі