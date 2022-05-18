Європа повинна домогтися скасування експортної монополії "Газпрому" - Міненерго

14:36 13 серпня Київ, Україна

"Північний потік-2" - це геополітичний, а не комерційний проєкт, покликаний створити штучний дефіцит газу і посилити вплив Кремля.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю польському виданню BiznesAlert.



На думку міністра, Європа повинна домогтися скасування експортної монополії "Газпрому" і відкриття конкуренції за європейський ринок.

"Уже зараз "Газпром" використовує своє монопольне становище, щоб утримувати на рекордно високому рівні ціни на газ на європейському ринку. Якщо "Газпром" отримає можливість сконцентрувати весь транзит газу в підконтрольних йому газопроводах, це дасть Кремлю нові потужні важелі, щоб втручатися у внутрішні справи ЄС", - сказав Галущенко.

Міністр вважає, щоб позбавити "Газпром" можливості створювати штучний дефіцит газу, Європа повинна домогтися скасування експортної монополії "Газпрому" і відкриття конкуренції за європейський ринок з боку інших постачальників зі сходу.