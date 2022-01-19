Єврооблігації України призупинили падіння

12:49 19 січень Київ, Україна

Протягом трьох днів українські єврооблігації на європейському ринку знижувалися на тлі розмов про можливий напад Росії. У вівторок, 18 січня, курс паперів стабілізувався, навіть трохи спостерігається його зростання.



Так, стало відомо, що ближче до вечора дохідність погашення терміном до вересня поточного року знизилася до 23,5% з 26,5%. Євробонди з погашенням у 2023-2024 роках також знизилися у прибутковості на 0,2 п.п. та на 0,4 п.п., що відповідає близько 16,1% (2023) та 15,6% (2024). Знизилася прибутковість на 0,6 та 0,5 п.п. цінних паперів із терміном погашення у 2025-2026 роках, а це 13,9% та 12,6% відповідно.



Прибутковість цінних паперів з погашенням у 2027 році залишається трохи нижчою за 12%, а ось найбільш довгострокові (2032 рік) зафіксовані під 10,5% замість раніше встановлених 11%.

Що ж до ВВП-варантів, то вони знову стали дешевшими на 1 в.п. Наразі вони котируються за ціною 73,5% номіналу. З іншого боку, котирування акцій на закордонних майданчиках багатьох українських компаній знижуються.