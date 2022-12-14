Єврокомісія виплатила Україні третій транш макрофінансової допомоги

15:21 14 грудня Київ, Україна

Європейська комісія заявила про виплату Україні ще 500 мільйонів євро – черговий транш у рамках макрофінансової допомоги у розмірі 5 мільярдів на 2022 рік.

"Сьогодні ми виплатили 3-й транш у розмірі 500 мільйонів євро в рамках виключної макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів на 2022 рік. Це сприятиме макроекономічній стабільності України та зміцнить її загальну економічну та фінансову стійкість", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про транші Єврокомісії

15 вересня Європарламент схвалив пакет макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро. Перший транш у 500 млн євро було зараховано на рахунок НБУ 1 серпня.



Крім того, Рада Європейського Союзу 10 грудня погодила надання Україні допомоги на суму 18 мільярдів євро протягом 2023 року. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 21 жовтня повідомила, що Україна до кінця року отримає від ЄС 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги.