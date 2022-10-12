Єврокомісія залучила для підтримки України 2 млрд євро із продажу облігацій

11:50 12 жовтня Київ, Україна

Із коштів, залучених від продажу нових 20-річних облігацій, 2 мільярди євро буде надано Україні як позики, повідомляється на сайті Єврокомісії.

Це буде перший транш кредитів макрофінансової допомоги Україні на суму 5 мільярдів євро, узгоджених 20 вересня 2022 року, йдеться у пресрелізі.

"Сьогодні (11 жовтня – ред.) Європейська комісія виділила подвійний транш у розмірі 11 мільярдів євро, кошти від якого будуть використані для підтримки України в рамках програми МЗС ЄС та відновлення Європи в рамках флагманської програми NextGenerationEU", - зазначається у повідомленні.

Йдеться про випуск 7-річних облігацій на 5 мільярдів євро з погашенням 4 грудня 2029 року та нову 20-річну облігацію на 6 мільярдів євро з погашенням 4 листопада 2042 року.

“Фінансування ЄС є конкретним проявом солідарності з Україною та державами-членами, які приходять до тями від пандемії. Сьогодні ми успішно за складних ринкових умов залучили ще 11 мільярдів євро. З них 2 мільярди євро будуть швидко виділені на допомогу Україні у цій загарбницькій війні на європейській землі”, - сказав Комісар з питань бюджету та адміністрування Йоханнес Ган.

“Після сьогоднішньої транзакції Комісія залучила 3 мільярди євро в рамках своєї програми МЗС для України у другій половині року, на додаток до 1,2 мільярда євро раніше у 2022 році. Після цього будуть надані додаткові позички Україні найближчими тижнями”, - йдеться у повідомленні.

Це було частиною надзвичайної підтримки у розмірі 19 мільярдів євро, яку сьогодні забезпечила команда Європи для України, пояснили в Єврокомісії.



NextGenerationEU — це тимчасовий інструмент відновлення вартістю понад 800 мільярдів євро для підтримки відновлення Європи після пандемії коронавірусу та сприяння побудові більш екологічної, більш цифрової та стійкішої Європи.



Щоб профінансувати NextGenerationEU, Комісія – від імені ЄС – залучає з ринків капіталу приблизно 800 мільярдів євро до кінця 2026 року.



Паралельно з NextGenerationEU Комісія запускає кілька послідовних програм фінансування для фінансування конкретних потреб держав-членів ЄС та третіх країн. Це охоплює програму макрофінансової допомоги, в рамках якої Комісія зараз надає підтримку Україні.