Єврокомісія залучила для підтримки України 2 млрд євро із продажу облігацій

Із коштів, залучених від продажу нових 20-річних облігацій, 2 мільярди євро буде надано Україні як позики, повідомляється на сайті Єврокомісії.
Це буде перший транш кредитів макрофінансової допомоги Україні на суму 5 мільярдів євро, узгоджених 20 вересня 2022 року, йдеться у пресрелізі.
Йдеться про випуск 7-річних облігацій на 5 мільярдів євро з погашенням 4 грудня 2029 року та нову 20-річну облігацію на 6 мільярдів євро з погашенням 4 листопада 2042 року.
Це було частиною надзвичайної підтримки у розмірі 19 мільярдів євро, яку сьогодні забезпечила команда Європи для України, пояснили в Єврокомісії.
NextGenerationEU — це тимчасовий інструмент відновлення вартістю понад 800 мільярдів євро для підтримки відновлення Європи після пандемії коронавірусу та сприяння побудові більш екологічної, більш цифрової та стійкішої Європи.
Щоб профінансувати NextGenerationEU, Комісія – від імені ЄС – залучає з ринків капіталу приблизно 800 мільярдів євро до кінця 2026 року.
Паралельно з NextGenerationEU Комісія запускає кілька послідовних програм фінансування для фінансування конкретних потреб держав-членів ЄС та третіх країн. Це охоплює програму макрофінансової допомоги, в рамках якої Комісія зараз надає підтримку Україні.
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