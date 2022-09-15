Єврокомісія підтримає українську культуру

Європейська комісія (ЄК) оголосила спеціальний конкурс для України у рамках річної робочої програми "Креативна Європа" на 2023 рік.
Усього буде виділено 5 млн євро на підтримку українських художників та культурних організацій, які перебувають як в Україні, так і за її межами.
Про це повідомили у ЄК.
Зазначається, що мета конкурсу – підготувати повоєнне відновлення українського культурно-креативного сектору.
Зазначається, що мета конкурсу – підготувати повоєнне відновлення українського культурно-креативного сектору.
Повідомляється, що в рамках спецконкурсу для фінансування буде відібрано три проєкти. Конкурс триватиме до 29 листопада 2022 року.
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