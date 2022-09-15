Єврокомісія підтримає українську культуру

12:16 15 вересня Київ, Україна

Європейська комісія (ЄК) оголосила спеціальний конкурс для України у рамках річної робочої програми "Креативна Європа" на 2023 рік.

Усього буде виділено 5 млн євро на підтримку українських художників та культурних організацій, які перебувають як в Україні, так і за її межами.





Зазначається, що мета конкурсу – підготувати повоєнне відновлення українського культурно-креативного сектору. Про це повідомили у ЄК.Зазначається, що мета конкурсу – підготувати повоєнне відновлення українського культурно-креативного сектору.

"Культурне самовираження та доступ до культури є невіддільною частиною нашого життя. Вони допомагають нам справлятися з подіями, що травмують, підвищувати індивідуальну та колективну стійкість і дають нам інструменти для взаєморозуміння. Мені дуже приємно знати, що ми можемо допомогти українцям отримати доступ до культури", - зазначила комісар з інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді Марія Габріель.

Повідомляється, що в рамках спецконкурсу для фінансування буде відібрано три проєкти. Конкурс триватиме до 29 листопада 2022 року.