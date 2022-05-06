Єврокомісар назвав терміни запровадження повного ембарго на російську нафту

Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявив, що повне ембарго на російську нафту буде запроваджено Євросоюзом через 9 місяців:

За словами єврокомісара, це рішення вплине на європейську економіку, але по російській економіці вдарить набагато сильніше.

«Ми випробували ілюзію того, що у Німеччині називають «змінами через торгівлю». Ілюзія, що посилення економічного обміну з росією призведе до позитивної еволюції. Ми повинні визнати, що через 20 років цей шлях не дав бажаних результатів. Водночас москва переконалася, що розпад Радянського Союзу завдав смертельного удару по ролі росії і що цю роль треба якимось чином відновлювати. Вторгнення в Україну — план росії щодо розширення свого впливу. Ми маємо бути вдячні українському народу за те, що він чинив опір і не дозволяв концепції, згідно з якою війна вирішує політику та демократію, утвердитися в Європі", - підсумував Джентилоні.