Євроколія обійдеться бюджету в 5 млн гривень

Український державний бюджет виділить на будівництво євроколії 5 мільйонів гривень. Таке рішення ухвалив уряд країни в зв'язку з необхідністю відновити залізничну колію європейського зразка шириною 1435 мм.

Уряд України в середу, 14 квітня, схвалив постанову, якою затверджується Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проєктування і виконання робіт з відновлення залізничної колії європейського зразка шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Відновлення європейської колії шириною 1435 мм у напрямку Чоп-Ужгород буде профінансовано з державного бюджету в розмірі 5 мільйонів гривень. Сьогодні уряд затвердив відповідний Порядок використання цих коштів. Вперше за 30 років незалежності в цьому році ми отримали бюджетну підтримку на оновлення залізничної інфраструктури та закупівлю 100 нових пасажирських вагонів», - зазначив він.

За словами міністра, кошти, передбачені на реалізацію цього проєкту, планується направити на: