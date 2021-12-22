Євроколія обійдеться бюджету в 5 млн гривень

Український державний бюджет виділить на будівництво євроколії 5 мільйонів гривень. Таке рішення ухвалив уряд країни в зв'язку з необхідністю відновити залізничну колію європейського зразка шириною 1435 мм.
Уряд України в середу, 14 квітня, схвалив постанову, якою затверджується Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проєктування і виконання робіт з відновлення залізничної колії європейського зразка шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
За словами міністра, кошти, передбачені на реалізацію цього проєкту, планується направити на:
- виконання робіт з відновлення залізничної колії європейського зразка, в тому числі реконструкцію і капітальний ремонт інфраструктури і об'єктів залізничного транспорту;
- проєктування і здійснення авторського і технічного нагляду;
- придбання основних і допоміжних матеріалів/обладнання тощо.
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