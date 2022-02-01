«Євробляхи» буде легше розмитнювати - новий закон

Пресслужба Офісу Президента опублікувала інформацію про новий законопроєкт, який стосується «євроблях». Президент України підписав документи, які дозволять українцям в більш спрощеній формі робити розмитнення автомобілів з Європи.

Йдеться про закони № 1402 і № 1403. Відповідні законопроєкти нардепи прийняли 15 квітня.

Вказується, що відтепер вживані автомобілі з європейською реєстрацією старше п'яти років, які були ввезені на територію України до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Сума ж акцизу буде залежати від віку автомобіля, обсягу і типу двигуна і не буде залежати від її вартості. В ОП вказують, що в більшості випадків вартість розмитнення не буде перевищувати однієї тисячі євро. Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.