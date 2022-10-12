Євробанк надав Україні 550 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури

17:36 12 жовтня Київ, Україна

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Європейський інвестиційний банк перерахував Україні 550 мільйонів євро.

"Європейський Союз спільно з ЄІБ допоможуть Україні у відновленні енергетичної інфраструктури. Сьогодні Європейський інвестиційний банк перерахував нашій країні додаткові 550 млн євро. Кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі. Також допомога буде спрямована на відновлення муніципальних та базових послуг населенню у громадах", - написав Шмигаль у Телеграм.

Він додав, що всього за два місяці в рамках пакета екстреної підтримки від ЄІБ та Єврокомісії Україна отримала 1,05 млрд євро, і ще 540 млн євро буде виплачено шляхом поновлення фінансування спільних проєктів.