Євро та долар не найнадійніші валюти світу

Євро та долар давно перестали бути найтвердішими та найнадійнішими валютами світу. Фінансисти та експерти вкладають заощадження не тільки в золото, а й в європейські валюти. Детальніше в стабільності валют розбиралися наші експерти.

За останні шість місяців, в тому числі в період пандемії, найбільш стійкими відносно долара США валютами стали шведська крона, данська крона та швейцарський франк. Як передають українські видання з посиланням на експерта з фондового ринку Дмитра Бабіна, всі вони постійно росли відносно американської валюти.

Втім, вважає експерт, в довгостроковій перспективі флагманом стабільності може стати лише швейцарський франк, оскільки він є однією з основних захисних валют. Бабін вважає, що в умовах високих геополітичних ризиків, попит на інші європейські валюти може різко знизитися, як і їхнє котирування.

Говорячи про конкретику цих загроз, аналітик згадав протистояння США з іншими країнами, економічні проблеми Євросоюзу та пандемію коронавірусу, яка загрожує другою хвилею зростання захворюваності в усьому світі. Американський долар може проявити хиткість у зв'язку з політичною нестабільністю в США на тлі громадянських протестів під гаслом Black Lives Matter.