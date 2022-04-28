"Це фейк": Зеленський спростував чутки про зростання тарифів на електроенергію з 1 серпня

Питання цін на електроенергію для населення розглянуть на засіданні РНБО, "щоб люди зрозуміли, що сюрпризів для суспільства не буде", крім того, буде обговорюватися можливість зменшення тарифу на електроенергію для малозабезпечених верств населення.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський в ході форуму "Україна 30" в середу, 28 липня.
Президент повідомив, що попросив винести це питання на засідання РНБО на цьому тижні, "щоб люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів не буде".
Тим часом в порядку денному засідання уряду винесено постанову про продовження терміну дії наявного тарифу на електроенергію ще на місяць - до вересня.
Нещодавно глава НКРЕКП Валерій Тарасюк підтвердив, що тарифи на електроенергію зростуть. Влада має намір вирівняти вартість електроенергії для промисловості і населення.
Відзначимо, Міненерго вже місяць готує зміну в систему тарифів на електроенергію.
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