"Це фейк": Зеленський спростував чутки про зростання тарифів на електроенергію з 1 серпня

14:15 28 липня Київ, Україна

Питання цін на електроенергію для населення розглянуть на засіданні РНБО, "щоб люди зрозуміли, що сюрпризів для суспільства не буде", крім того, буде обговорюватися можливість зменшення тарифу на електроенергію для малозабезпечених верств населення.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в ході форуму "Україна 30" в середу, 28 липня.

"Я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб ціни на електроенергію для людей не піднімалися. Це фейкова інформація, що з 1 серпня ціни на електроенергію для людей будуть вище. Сильно підміняють поняття, тому що для якихось підприємств щось зростає, але я б тут не говорив би про суспільство", - зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що попросив винести це питання на засідання РНБО на цьому тижні, "щоб люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів не буде".

"Я вважаю, що у нас є населення, яке не може собі дозволити платити навіть 1,68 гривні. Тому РНБО розглядатиме це питання і розглядатиме можливе зниження ціни на електроенергію для цих категорій населення", - додав Зеленський.

Тим часом в порядку денному засідання уряду винесено постанову про продовження терміну дії наявного тарифу на електроенергію ще на місяць - до вересня.



Нещодавно глава НКРЕКП Валерій Тарасюк підтвердив, що тарифи на електроенергію зростуть. Влада має намір вирівняти вартість електроенергії для промисловості і населення.



Відзначимо, Міненерго вже місяць готує зміну в систему тарифів на електроенергію.