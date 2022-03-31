Етапи зростання середньої і мінімальної зарплати

Сьогодні, в п'ятницю, 06 листопада, стало відомо про прийняття Верховною Радою постанови про зростання середньої і мінімальної зарплати в Україні. Це передбачено статтями нового Державного бюджету 2021.

До проєкту закону було подано понад 2,4 тисячі поправок. "За" проголосували 275 парламентаріїв.

Бюджет передбачає зростання різних макроекономічних показників, один з яких - середня заробітна плата. Так, передбачено зростання середньої зарплати з 11,9 тис. гривень у вересні 2020 року до 13,6 тис. гривень у 2021 році. Також планується підвищити мінімальну зарплату - до 6 тис. гривень від 2021, а з липня - до 6,5 тис. гривень.

Нагадаємо, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства також спрогнозувало зростання мінімальної і середньої зарплат. Згідно з прогнозом, в 2021 році мінімальна зарплата зросте до 6,25 тис. грн (в два етапи - до 6 тис. грн від початку 2021 року і до 6,5 тис. грн від 1 липня), 2022 - до 6,7 тис. грн і до 7,176 грн - в 2023 році.

Прогнози Мінекономіки і плани Держбюджету рівносильні - очікується, що середня зарплата в наступному році складе 13,6 тис. гривень і 15,4 тис. грн - у 2022 році. Також в Україні планується знизити рівень безробіття: в наступному році - до 9,2% працездатного населення і до 8,5% - у 2022-му.

Акцентуємо, що відповідно до норм Бюджетного кодексу України, до 1 грудня поточного року парламент повинен прийняти цей документ в цілому як закон. Друге читання має відбутися 20 листопада, а третє - до 25 листопада.