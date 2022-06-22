ЄСПЛ виплатить до 30 тис євро українцям, які постраждали від агресії рф

Кожен громадянин України, який постраждав від російської агресії, може отримати компенсацію від 5000 до 30 000 євро. Для цього слід встигнути подати заявку до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) протягом чотирьох місяців з моменту порушення своїх прав, проте не пізніше 16 січня 2023 року.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Список ситуацій, які дають право звернутися до ЄСПЛ:
- загибель родича;
- зруйноване житло;
- поранення;
- незаконне позбавлення волі;
- тортури;
- зґвалтування чи насильницьке зникнення людини тощо.
Щоб подати позов до ЄСПЛ, необхідно заповнити форму на сайті, завантажити необхідні документи, роздрукувати та надіслати заяву до одного з відділень "Укрпошти". При заповненні заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку необхідно наклеїти на упаковане відправлення у відділенні. Поштові послуги є безкоштовними.
Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно. Термін розгляду заяви може становити від одного року, ймовірність отримання компенсації висока. Електронна заява для формування заяви до Європейського суду з прав людини запущена швейцарсько-українською Програмою EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа, та Українським Гельсінським союзом з прав людини.
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