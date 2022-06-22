ЄСПЛ виплатить до 30 тис євро українцям, які постраждали від агресії рф

Список ситуацій, які дають право звернутися до ЄСПЛ:

загибель родича;

зруйноване житло;

поранення;

незаконне позбавлення волі;

тортури;

зґвалтування чи насильницьке зникнення людини тощо.

Щоб подати позов до ЄСПЛ, необхідно заповнити форму на сайті, завантажити необхідні документи, роздрукувати та надіслати заяву до одного з відділень "Укрпошти". При заповненні заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку необхідно наклеїти на упаковане відправлення у відділенні. Поштові послуги є безкоштовними.