"Якщо ми закупимо літаки Airbus, ми втратимо ідею створення національного авіаперевізника", - експерт

15:47 08 грудень Київ, Україна

В Україні заплановано створення національного незалежного авіаперевізника. Ідею презентував у рамках представлення проєкту «Велике будівництво» президент Володимир Зеленський.



Президент України зазначив, що якщо вдасться таки впровадити цю ідею, це приверне до країни додатковий прибуток, а також покращить статус, імідж країни на міжнародному рівні. Чи це так, поділився думкою експерт, який виступив в ефірі, Олександр Саєнко, аналітик незалежної антикорупційної комісії.



«Загалом, ідея хороша, але якщо це справді буде підтримка нашого національного виробника. З погляду економічної доцільності, мабуть, так, не так багато у нас авіакомпаній, які оперують на внутрішніх та зовнішніх ринках. Незважаючи на те, що зараз авіаційна індустрія перебуває в кризовому стані, аналітики прогнозують поступовий вихід. Насамперед це будуть внутрішні, короткі перевезення за допомогою фюзеляжних літаків. І знову-таки, досить перспективними будуть транспортні перевезення вантажні».



Відомо, що планується підтримка саме національного виробника О. К. Антонова, чим український глава, поза сумнівом, пишається. І дійсно, дослідження показують, що тільки в ринковій ніші літака Ан-124 попит у найближчі 20 років складе 450 одиниць. Водночас у фінансуванні будівництва лайнерів держава ніколи не поспішала.



Логічним постає питання, звідки зараз будуть гроші на будівництво літаків заводом Антонов.



«Складається відчуття, що у нас ліва рука не знає, що робить права. Є у нас програма розвитку авіаційних сфер до 2030 року, яка передбачає щорічне фінансування близько 2 мільярдів гривень. Далі міністр фінансів у нас заявляв свого часу, що національний авіаперевізник створюватиметься виключно на національних літаках. Також було підписано меморандум із Airbus. Ним передбачена закупівля літаків саме в Airbus, а про Антонова не йдеться».



Водночас Олександр Саєнко розповів, що вартість літака компанії Airbus А-220 — 76 мільйонів доларів, а вартість найбільш подібного типу за технічними характеристиками Ан-158 (Антонов) — 30 мільйонів доларів. «Тобто різниця більш ніж удвічі. Можна придбати не 6, а 15 літаків. 459 мільйонів у нас піде на Airbus, а не на Антонова. Тут незрозуміло, чому так. Ймовірно, неузгодженість між гілками уряду. Меморандум підписує Міністерство транспорту, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості говорить про Антонова, інше міністерство підписує меморандум із Airbus».



Експерт підкреслив, що «якщо ми відмовляємося від ідеї меморандуму, ми втрачаємо імідж на ринку як діловий партнер, а якщо ми закуповуємо літаки Airbus, то ми повністю втратимо ідею створення національного авіаперевізника».