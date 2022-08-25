Якщо банк нав'язує кредитку разом з зарплатною карткою

При видачі зарплатної картки банки часто пропонують клієнтам отримати і кредитну. У Національному банку України роз'яснили, що клієнт має право відмовитися від пропонованої кредитки і взяти тільки зарплатну.

У НБУ відзначили, що, якщо банк наполегливо пропонує свої послуги, це не є порушенням прав споживачів.

Однак якщо в банку стверджують, що не можуть видати зарплатну або пенсійну картку без кредитної, це введення клієнтів в оману і нав'язування своїх послуг.

"Українське законодавство забороняє такі дії (стаття 55 закону України" Про банки і банківську діяльність "). Клієнт має повне право відмовитися від нав'язаної кредитної картки ", - підкреслили в Нацбанку.

Також в НБУ уточнили, що в такій ситуації спочатку громадянину потрібно написати скаргу на ім'я керівництва банку. А в тому випадку, якщо банк відмовиться йти назустріч, слід звертатися до Нацбанку.

