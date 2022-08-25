Якщо банк нав'язує кредитку разом з зарплатною карткою

При видачі зарплатної картки банки часто пропонують клієнтам отримати і кредитну. У Національному банку України роз'яснили, що клієнт має право відмовитися від пропонованої кредитки і взяти тільки зарплатну.
У НБУ відзначили, що, якщо банк наполегливо пропонує свої послуги, це не є порушенням прав споживачів.
Однак якщо в банку стверджують, що не можуть видати зарплатну або пенсійну картку без кредитної, це введення клієнтів в оману і нав'язування своїх послуг.
Також в НБУ уточнили, що в такій ситуації спочатку громадянину потрібно написати скаргу на ім'я керівництва банку. А в тому випадку, якщо банк відмовиться йти назустріч, слід звертатися до Нацбанку.
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