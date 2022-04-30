ЄС висловив готовність обговорити виділення другого траншу допомоги Україні

19:46 29 липня Київ, Україна

Глава Мінфіну Сергій Марченко та віцепрезидент Єврокомісії Владислав Домбровскіс обговорили проведення реформ в Україні та виділення другого траншу МВФ.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну України в четвер, 29 липня.

Євросоюз готовий у вересні повернутися до питання виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги

"Ми готові повернутися до питання отримання (Україною - ред.) другого траншу макрофінансової допомоги ЄС у вересні цього року", - сказав Домбровскіс.

Домбровскіс також відзначив "значний прогрес у реформуванні різних сфер" в Україні.



За підсумками розмови сторони домовилися продовжити "конструктивний діалог про отримання Україною другого траншу від ЄС у вересні 2021 року".

Також міністр фінансів запросив віцепрезидента Єврокомісії на особисту зустріч в Україні 23-24 серпня.