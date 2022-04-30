ЄС висловив готовність обговорити виділення другого траншу допомоги Україні

Глава Мінфіну Сергій Марченко та віцепрезидент Єврокомісії Владислав Домбровскіс обговорили проведення реформ в Україні та виділення другого траншу МВФ.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну України в четвер, 29 липня.
Євросоюз готовий у вересні повернутися до питання виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги
Домбровскіс також відзначив "значний прогрес у реформуванні різних сфер" в Україні.
За підсумками розмови сторони домовилися продовжити "конструктивний діалог про отримання Україною другого траншу від ЄС у вересні 2021 року".
За підсумками розмови сторони домовилися продовжити "конструктивний діалог про отримання Україною другого траншу від ЄС у вересні 2021 року".
Також міністр фінансів запросив віцепрезидента Єврокомісії на особисту зустріч в Україні 23-24 серпня.
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