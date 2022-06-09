ЄС виділить ще 205 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

17:38 09 червня Київ, Україна

Європейська комісія оголосила про надання ще 205 мільйонів євро (220 мільйонів доларів) допомоги Україні у зв'язку з наростаючою гуманітарною кризою в країні.

«Таким чином, загальне фінансування гуманітарної допомоги ЄС та вартість допомоги у натуральній формі сягають понад 700 мільйонів євро, з яких 13 мільйонів євро направлено на проєкти у сусідній Молдові», — єврокомісар із кризового управління Янез Ленарчич.

Гроші підуть на створення тимчасових містечок для людей, які втратили свої будинки під час війни, та на гуманітарну допомогу для людей на окупованих територіях.

«Є дві пріоритетні проблеми: підготовка до зими через те, що було зруйновано таку велику кількість будинків, та гуманітарна ситуація на окупованих територіях. Вона продовжує погіршуватися. Ми намагаємося розробити рішення, як допомога може дійти до тимчасово окупованих регіонів», - сказав єврокомісар.

Раніше в доповіді ООН повідомлялося, що в Україні 15,7 млн жителів потребують гуманітарної допомоги. Близько 14 млн українців були змушені залишити свої будинки, переважно це жінки та діти.

Як повідомив кризовий координатор ООН по Україні Амін Авад, через війну, що триває четвертий місяць, понад 3 млн дітей в Україні були змушені призупинити навчання в школах, сотні тисяч людей не мають доступу до води та електрики, мільйони не знають, звідки їм взяти їжу.