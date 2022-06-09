ЄС виділить ще 205 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Європейська комісія оголосила про надання ще 205 мільйонів євро (220 мільйонів доларів) допомоги Україні у зв'язку з наростаючою гуманітарною кризою в країні.
Гроші підуть на створення тимчасових містечок для людей, які втратили свої будинки під час війни, та на гуманітарну допомогу для людей на окупованих територіях.
Раніше в доповіді ООН повідомлялося, що в Україні 15,7 млн жителів потребують гуманітарної допомоги. Близько 14 млн українців були змушені залишити свої будинки, переважно це жінки та діти.
Як повідомив кризовий координатор ООН по Україні Амін Авад, через війну, що триває четвертий місяць, понад 3 млн дітей в Україні були змушені призупинити навчання в школах, сотні тисяч людей не мають доступу до води та електрики, мільйони не знають, звідки їм взяти їжу.
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