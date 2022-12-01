ЄС виділить 1 млн євро на розмінування України

16:39 01 грудня Київ, Україна

Європейський Союз зробить додатковий внесок у розмірі понад мільйон євро на проведення операцій з розмінування в Україні. Фінансування здійснюватиметься через ОБСЄ.

Про це заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррель під час засідання Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва у Європі.
"Нам потрібен новий порядок безпеки в Європі після того, як росія повністю зламала той, який у нас був", - зазначив Боррель.
Він також наголосив, що саме росія має платити за відновлення України, і зараз Європейський Союз вивчає юридичні можливості, щоб переконатися, що росія заплатить за завдані нею руйнування.
"Ми вилучили майже 20 мільярдів євро у олігархів та людей, які підтримують росію. А також контролюємо близько 300 млрд євро фінансових ресурсів російського Центробанку. Ці кошти мають бути використані для відновлення України", - підсумував Верховний представник ЄС.