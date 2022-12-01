ЄС виділить 1 млн євро на розмінування України

Європейський Союз зробить додатковий внесок у розмірі понад мільйон євро на проведення операцій з розмінування в Україні. Фінансування здійснюватиметься через ОБСЄ.
Про це заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррель під час засідання Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва у Європі.
Про це заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррель під час засідання Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва у Європі.
Він також наголосив, що саме росія має платити за відновлення України, і зараз Європейський Союз вивчає юридичні можливості, щоб переконатися, що росія заплатить за завдані нею руйнування.
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