ЄС виділив Україні €1,5 млрд у рамках макрофіну

"Сьогодні ми виділили ще 1,5 мільярда євро Україні. Лише цього року ми заплатили 13,5 мільярда євро, щоб допомогти Україні підтримувати роботу лікарень, шкіл та інших служб. Це також допомагає Україні на шляху до ЄС, підтримуючи трансформаційні реформи. Європа залишається на боці України", - зазначили у ЄК.