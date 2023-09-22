ЄС виділив Україні €1,5 млрд у рамках макрофіну
15:03 22 вересня Київ, Україна
Європейський Союз у п'ятницю, 22 вересня, виділив Україні ще 1,5 млрд євро у рамках макрофінансової допомоги, йдеться у повідомленні Єврокомісії.
"Сьогодні ми виділили ще 1,5 мільярда євро Україні. Лише цього року ми заплатили 13,5 мільярда євро, щоб допомогти Україні підтримувати роботу лікарень, шкіл та інших служб. Це також допомагає Україні на шляху до ЄС, підтримуючи трансформаційні реформи. Європа залишається на боці України", - зазначили у ЄК.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро від ЄС.
"Загалом бюджетна підтримка Євросоюзом України у 2023 році вже становить €13,5 млрд. Загальна підтримка ЄС становила близько 70 млрд євро з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну", - написав він у Твіттер.
Прем'єр подякував президентці ЄК Урсулі фон дер Ляєн та єврокомісару з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу за "непохитну солідарність" з Україною.
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