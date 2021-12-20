ЄС запроваджує п'яті за рахунком санкції проти Білорусі

12:43 16 листопад Київ, Україна

П'ятий пакет санкцій проти Білорусі узгоджений главами міністерств європейських держав і незабаром набуде чинності. Про це повідомив міністр закордонних справ Республіки Польща.

Також він зазначив, що політиками розглядається можливість скласти ще один пакет санкцій. Питання про нього залишається відкритим, але обговорення між лідерами ЄС продовжується.



Глава МЗС ФРН Хайко Маас у свою чергу оприлюднив, що санкції передбачають жорсткі економічні заходи, оскільки те, що зараз відбувається на кордонах з Європою в Білорусії, нелюдське. Режим Лукашенка використовує переселенців та біженців для створення конфлікту і таким чином чинить тиск на країни Європейського Союзу. Ситуація не вирішується, а лише погіршується.

У новому пакеті санкції в основному йдеться про деяку кількість фізичних осіб та певні структури. У документі прописано, що Брюссель після остаточного формування пакету санкцій матиме право на «переслідування фізичних та юридичних осіб, які організовують чи сприяють діяльності режиму Лукашенка».