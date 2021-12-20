ЄС розмірковує над отриманням Україною «промислового безвізу»

Ольга Стефанишина розповіла про перспективу отримання Україною «промислового безвізу». Згідно зі словами віцепрем'єрки з питань євроінтеграції, Європейський Союз зможе дати відповідь українському уряду лише в кінці квітня.

За її словами, через місяць оприлюднять попередній результат оцінювальної місії в рамках переговорів про угоду ACAA. Вона нагадала, що в цьому році стартувала робота місії в рамках підписання відповідної угоди та можливості введення «промислового безвізу».

Стефанишина зазначає, що після такої оцінки з 2022 року зможуть почати відповідні переговори. У найближчий же місяць почнуться офіційні переговори щодо лібералізації торгівлі в рамках Угоди про асоціацію, а в кінці квітня - офіційний діалог з приводу залучення нашої країни до європейського «зеленому курсу».