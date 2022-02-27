ЄС розгляне питання про закриття неба для Росії

13:58 27 лютий Київ, Україна

ЄС може заборонити польоти російських літаків у своєму повітряному просторі

Заборона на польоти літаків російських компаній над усією територією Європейського союзу може стати частиною нового пакету санкцій проти Москви. Про це в неділю повідомило агентство Reuters із посиланням на представника ЄС.

За його даними , міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять ці заходи пізніше в неділю.

Він також додав, що переважна більшість держав-членів ЄС вже закрили свій повітряний простір для літаків російських компаній і незабаром може бути ухвалено більш офіційне рішення.

Тільки сьогодні стало відомо про заборону польотів для літаків російської авіакомпанії повідомили: Ісландія, Італія, Швеція, Ірландія.