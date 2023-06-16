ЄС продовжив "економічний безвіз" з Україною до червня 2024 року

15:47 25 травня Київ, Україна

Рада Європейського Союзу 25 травня ухвалила рішення про продовження "економічного безвізу" з Україною на ще один рік. Таким чином, Європейський Союз висловлює свою політичну та економічну підтримку Україні, яка зіткнулася з агресією з боку росії.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

"Сьогодні Рада ЄС прийняла регламент, який продовжує призупинення всіх мит, квот і заходів торговельного захисту з українського експорту в ЄС ще на рік, до червня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відновлюючи ці заходи, Євросоюз демонструє свою тверду політичну та економічну підтримку Україні.

"Неспровокована та невиправдана війна росії проти України надає руйнівний вплив на економіку країни. Оновлені автономні торгові заходи однозначно підтримають Україну і водночас дають ЄС можливість захистити внутрішній ринок від значного збільшення імпорту деяких сільськогосподарських продуктів», – сказав міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йоган Форселл.

Оголошені заходи стосуються фруктів та овочів, що підпадають під систему вхідних цін, а також сільськогосподарської непереробленої та переробленої продукції, що підпадає під дію тарифно-квотних обмежень. Зазначається, що мита для промислових товарів перестали діяти з 1 січня 2023 року за умовами Угоди про асоціацію.



Ухвалений регламент має бути підписаний представниками Ради та Європейського парламенту та опублікований в Офіційному віснику. Він набуде чинності 6 червня.