ЄС продовжив "економічний безвіз" з Україною до червня 2024 року

Рада Європейського Союзу 25 травня ухвалила рішення про продовження "економічного безвізу" з Україною на ще один рік. Таким чином, Європейський Союз висловлює свою політичну та економічну підтримку Україні, яка зіткнулася з агресією з боку росії.
Про це повідомляється на сайті Європейської ради.
Зазначається, що відновлюючи ці заходи, Євросоюз демонструє свою тверду політичну та економічну підтримку Україні.
Оголошені заходи стосуються фруктів та овочів, що підпадають під систему вхідних цін, а також сільськогосподарської непереробленої та переробленої продукції, що підпадає під дію тарифно-квотних обмежень. Зазначається, що мита для промислових товарів перестали діяти з 1 січня 2023 року за умовами Угоди про асоціацію.
Ухвалений регламент має бути підписаний представниками Ради та Європейського парламенту та опублікований в Офіційному віснику. Він набуде чинності 6 червня.
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