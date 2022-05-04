ЄС планує активізувати співпрацю з Африкою для заміни російського газу

10:31 03 травня Київ, Україна

Євросоюз має намір активізувати співпрацю з країнами Африки для заміщення імпорту російського газу та скорочення залежності від москви в енергетичній сфері майже на дві третини у 2022 році.



Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт документу ЄС.



Країни Африки, у тому числі Нігерія, Сенегал, Ангола, «володіють значною мірою нереалізованим потенціалом у сфері зрідженого газу», йдеться у проєкті.



За даними агентства, Єврокомісія може прийняти документ, який розширює зовнішню енергетичну взаємодію, наприкінці травня в рамках заходів щодо реалізації плану щодо скорочення енергетичної залежності від росії.



План ЄС щодо збільшення імпорту зрідженого газу на 50 мільярдів кубометрів і поставок трубопровідного газу з інших країн, крім росії, на 10 мільярдів кубометрів вимагає встановлення відносин з традиційними постачальниками на нових умовах і розширення торгівлі з постачальниками, йдеться в документі.



Ключові кроки щодо виконання цього плану, зазначає Bloomberg, також включають реалізацію угоди зі США на постачання до ЄС додаткових 15 мільярдів кубометрів зрідженого газу у 2022 році та близько 50 мільярдів кубометрів щорічно до 2030 року.



Крім того, ЄС має намір підписати меморандум про взаєморозуміння з Єгиптом та Ізраїлем для збільшення постачань зрідженого газу до літа 2022 року, а також підтримати подвоєння пропускної спроможності «Південного газового коридору», який забезпечує постачання з Азербайджану, до 20 мільярдів кубометрів на рік.