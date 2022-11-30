ЄС надсилає Україні додатково 40 електрогенераторів

15:52 30 листопада Київ, Україна

Європейський Союз передає Україні ще 40 електрогенераторів, на додаток до 550, які вже були відправлені в рамках Механізму цивільного захисту ЄС.

"Росія намагається зламати моральний дух українців, атакуючи енергетичну інфраструктуру та використовуючи зиму як зброю війни проти цивільного населення. На зустрічі G7 ми координуємо нашу підтримку. ЄС надсилає Україні 40 електрогенераторів на додаток до 550, які вже надані через механізм цивільного захисту ЄС”, — повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Як європейські країни допомагають Україні уникнути блекауту

Міжнародні партнери надсилають Україні обладнання, яке має допомогти пережити блекаут та підготуватися до зими. Зокрема, Франція відправила сотню потужних генераторів, Прага – обігрівачі та медобладнання, Рига – теплові гармати, Канада виділила 10 млн доларів на генератори для України. У ЄС пообіцяли прискорити постачання в Україну генераторів та трансформаторів.