ЄС надсилає Україні додатково 40 електрогенераторів

Європейський Союз передає Україні ще 40 електрогенераторів, на додаток до 550, які вже були відправлені в рамках Механізму цивільного захисту ЄС.
Як європейські країни допомагають Україні уникнути блекауту
Міжнародні партнери надсилають Україні обладнання, яке має допомогти пережити блекаут та підготуватися до зими. Зокрема, Франція відправила сотню потужних генераторів, Прага – обігрівачі та медобладнання, Рига – теплові гармати, Канада виділила 10 млн доларів на генератори для України. У ЄС пообіцяли прискорити постачання в Україну генераторів та трансформаторів.
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