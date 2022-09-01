ЄС та Британія повністю припинили закупівлю російського вугілля

11:00 10 серпня Київ, Україна

У ЄС із опівночі 10 серпня набула чинності повна заборона на імпорт російського вугілля. Відповідне рішення було анонсовано у квітні в рамках 4 пакету санкцій, ухваленого через війну в Україні.



За оцінками Єврокомісії, ембарго торкнеться 25% всього російського експорту вугілля на суму €8 млрд на рік. Також з 10 серпня від російського вугілля відмовилася Велика Британія.

Після того, як Євросоюз анонсував заборону на постачання російського вугілля, москва перенаправила експортні потоки, зокрема, до Індії та Туреччини. При цьому росії доводиться продавати вугілля з дисконтом до 50%.



ЄС замінює російські постачання на вугілля з Північної Америки, Австралії, Колумбії, ПАР та Казахстану.



Окрім повної відмови від російського вугілля, ЄС також планує частково відмовитися від російської нафти. Відповідні обмеження почнуть діяти наприкінці року.