ЄС дасть Україні 5,9 млн євро для програми ядерної безпеки

07:15 29 вересень Київ, Україна

Україна збирається укласти угоду з Єврокомісією в сфері ядерної безпеки. Відомо, що бюджет проєкту перевищує 6 мільйонів євро, а сама програма розрахована на рік. Так, Кабмін прийняв розпорядження для створення правових підстав для підписання договору 28 вересня.

Проєктом угоди передбачається реалізація проєкту з бюджетом 6,6 мільйона євро, внесок ЄС-5,9 мільйона євро, - йдеться в повідомленні.

Проєктом планується створити автоматизовану систему радіаційного моніторингу, інтегрувавши наявні системи моніторингу в єдине ціле. Для цього модернізують застаріле обладнання.

Завдяки угоді в Україні значно вдосконалять безпеку поводження з радіоактивними відходами, а також відпрацьованим ядерним паливом. Крім цього, увагу приділять екологічній реабілітації колишніх ядерних об'єктів.

Нагадаємо, що державний концерн «Ядерне паливо» не виконує тих функцій, які були передбачені для нього при створенні. Саме тому найближчим часом він буде ліквідований. Про це заявила Ольга Буславець, т.в.о. міністра енергетики України.

Україна платить від 150 до 200 мільйонів доларів Російській Федерації за зберігання відпрацьованого ядерного палива. Така сума є щорічною.

Тим часом за 18 років в Україні було витрачено понад півтора мільярда гривень на те, щоб побудувати власне сховище в Зоні відчуження. Спочатку планувалося, що туди звозитимуть відходи з трьох українських АЕС. Ще в 2017 році був обраний і підрядник - компанія «СК Укрстроймонтаж», власницею якого була Наталія Микитась, чий чоловік раніше очолював будівельну корпорацію «Укрбуд».