"Енергоатом" розглядає Білорусь як резервного постачальника електроенергії, - думка експерта

15:07 08 листопада Київ, Україна

Українські енергопостачальники 8 листопада мають намір імпортувати з Білорусі майже в 27 разів більше електроенергії, ніж на день раніше. Це випливає із даних, опублікованих у неділю на сайті Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E). Постачання пройдуть за рівним графіком – без перерв, збільшення або зменшення потужності – з 00:00 до 23:00 понеділка, 8 листопада. Заявка зроблена на 400 МВт, днем раніше вона склала 15 МВт.



Наприкінці жовтня оператор АЕС України компанія "Енергоатом" викупила 885 із 900 МВт потужності міждержавних ЛЕП для імпорту електроенергії з Білорусі у листопаді. Ще 15 МВт придбала компанія Електро Ком'юніті. Комерційне постачання електроенергії з Білорусі відновилося з 6 листопада. Окрім того, у компанії "Енергоатом" заявляли, що розглядають Білорусь як резервний постачальник електроенергії для покриття дефіциту потужності у разі позаштатних ситуацій в енергосистемі. Білорусь 2 листопада надала Україні близько 3500 МВт аварійної допомоги через дефіцит потужності в українській енергосистемі. Подробиці теми розповів доктор економічних наук Іван Ус.



«Щороку питання енергетики у нас стає своєрідною «проблемною точкою» через те, що енергетична система України у 2014 році отримала очевидні збитки через окупацію та втрату частини наших територій. Тому, як країна, ми зараз не отримуємо вугілля в тій кількості, в якій отримували до війни з Росією. Однак, якщо ми подивимося на енергетичний баланс країни протягом усього цього періоду, ми зрозуміємо одну цікаву річ. Саме те, що Україна не є споживачем електроенергії, країна фактично є нафтоекспортером. Тобто ми більше продаємо електроенергії, ніж купуємо. І основна торгівля як щодо експорту, так і імпорту електроенергії відбувається на нашому західному напрямку – ми торгуємо зі Словаччиною та Угорщиною», — сказав експерт.



При цьому фахівець уточнив, що реально Україна давно могла б вирішити свої проблеми на ринку електроенергії з урахуванням того, що країна щорічно більше продає електроенергії, ніж купує. Однак у такій нестабільній ситуації зацікавлені деякі особи, які спеціально створюють певні маніпуляції на ринку.



«Станом на початок року ми мали заборгованість з електроенергії з Білоруссю та Російською Федерацією. Спочатку ми мали повернути борг до жовтня цього року, потім термін продовжили вже до листопада. Враховуючи той факт, що країна у нас все ж таки більше продає, а не купує, всі поточні проблеми більше схожі на ігри певних суб'єктів», — уточнив він.