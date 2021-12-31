Емісія гривні: що чекати Україні при випуску грошей в обіг

13:22 18 серпень Київ, Україна

Уряд України прийняв рішення про впровадження антикризових заходів для підтримки економіки і бізнесу. Серед прийнятих рішень існує також пункт про емісії гривні, що спричинить за собою активну інфляцію.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Як зазначається в огляді, а й ціни будуть рости через підвищення складової собівартості товару, враховуючи на понесені в період карантину збитки і зростання цін на світовому ринку.

"Надалі протягом 2020 року очікується поступове зростання платоспроможного попиту, що дасть можливість отримати (з несуттєвими коливаннями) стримані темпи споживчої інфляції, які, з огляду на комплекс стримуючих чинників, будуть меншими, ніж прогнозувалося на початку року", - говориться в документі.