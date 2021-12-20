"Електронмаш" виставили на аукціон

11:53 15 грудень Київ, Україна

Держпідприємство "Електронмаш" знову виставили на торги. Але початкову вартість знизили вдвічі. Якщо під час перших торгів ціна стартувала з 67 мільйонів, то зараз починатимуть із 33 мільйонів гривень.



Під час перших торгів у листопаді цього року Фонд держмайна заявляв, що за Електронмаш запропонували рекордну ціну – 970 мільйонів гривень. Таку пропозицію зробила невідома компанія «ЛОРТЕН ГРУП».



Тоді у фонді передбачалося, що фірма могла бути спеціально створена під цю угоду. Вона мала підписати договір купівлі-продажу до 13 грудня. Але цього не зробила, тому було оголошено новий аукціон.



У той самий час, раніше ЗМІ писали, що радянського IT-гіганта, швидше за все, хотіли купити заради ласого шматка землі біля Окружної дороги в Києві площею майже 14 гектарів. Окрім землі на торги було виставлено корпуси заводу, склади, базу відпочинку у Чернігівській області та 32 авто.



Всього 110,7 тисячі квадратних метрів нерухомості і понад 200 тисяч квадратних метрів ділянок. Електронмаш розпочав свою роботу з 1965 року. В цей час займається виробництвом електродвигунів, генераторів та трансформаторів.