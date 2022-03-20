Електроенергія в Україні продовжує дешевшати

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 26 жовтня знизилася на 18,52%, або на 241,74 гривні/МВт-год до 1 063,46 гривні/МВт-год в порівнянні з 19 жовтня. Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку".

За вказаний період середньозважена ціна електроенергії на РДВ в межах "Бурштинського енергоострова" знизилася на 13,7%, або на 250,4 гривні/МВт-год до 1 577,76 гривні/МВт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській енергобіржі Nord Pool, ціна в ОЕС України (31,69 євро/МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (13,49 євро/МВт-год) в 2,3 раза, в Швеції (20,74 євро/МВт-год) - на 52,8%, в Данії (27,86 євро/МВт-год) - на 13,7%. При цьому у Франції ціна електроенергії (39,65 євро/МВт-год) на 25,1% вища, ніж в Україні, в Німеччині (38,27 євро/МВт-год) - на 20,7%, в Австрії (38,63 євро/МВт-год) - на 21,9%.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії знизилася на 13%, або на 6,20 євро/МВт-год до 41,47 євро/МВт-год (1 391,27 гривні/МВт-год відповідно до курсу НБУ на 26 жовтня).