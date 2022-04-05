Електроенергія в Україні та Європі: реальні тарифи

Державне підприємство «Оператор ринку» опублікувало тарифи по електроенергії. Згідно з даними, добова ціна на ринку "на добу вперед" збільшилася на 12,1%, або на 171,45 гривні/МВт-год до 1 588,85 гривні/МВт-год.

У період з 2 листопада по 9 листопада 2020 року середньозважена ціна електроенергії на РДВ в межах "Бурштинського енергоострова" збільшилася на 6%, або на 102,79 гривні/МВт-год до 1 819,2 гривні/МВт-год.

Ціна в ОЕС України (47,53 євро/МВт-год), якщо порівнювати з цінами на європейській енергобіржі Nord Pool, перевищує вартість:

- в Швеції (27,41 євро/МВт-год) - на 42,3%;

- у Франції (44,04 євро/МВт-год) на 7,3%;

- в Норвегії (6,90 євро/МВт-год) в 6,9 раза;

- в Австрії (44,80 євро/МВт-год) на 5,7%;

- в Німеччині (44,88 євро/МВт-год) - на 5,6%.

Також за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії на угорській біржі HUPX збільшилася на 11,1%, або на 4,63 євро/МВт-год до 46,38 євро/МВт-год (1 550,23 гривні/МВт-год відповідно до курсу Національного банку України на 9 листопада).