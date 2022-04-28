Екстреної фіндопомоги Україна не отримає

В екстреній фінансовій допомозі Україні буде відмовлено. Таку заяву зробив міністр фінансів Сергій Марченко. Чиновник мав на увазі програму Міжнародного валютного фонду щодо додаткового фінансування країн.

Так, Київ звернувся до МВФ з проханням в разі необхідності залучити інструмент Emergency finance - екстрене фінансування, коли у держави є серйозні проблеми. Однак МВФ відмовився і порадив Україні дотримуватись чинної програми.

"Шановна Україна, у вас є програма, ми за цією програмою готові співпрацювати. Ми зараз не розглядаємо для вас Emergency Finance", - повідомили Україні представники МВФ.

Сергій Марченко зазначив, що в Україні поки не спостерігається катастрофи з фінансами.