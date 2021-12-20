Експорт зернових - дані Мінекономіки

16:06 14 липень Київ, Україна

Експорт зернових з початку 2020-2021 маркетингового року (липень 2020 - червень 2021) станом на 10 липня склав 372 тисячі тонн, проти 827 тисяч тонн на відповідну дату 2019-2020 МР. Про це пише ЦТС з посиланням на Порти України.

Згідно з даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, експорт кукурудзи склав 277 тис. Тонн проти 671 тис. тонн роком раніше, ячменю - 75 тис. тонн проти 61 тис. тонн, пшениці - 18 тис. тонн проти 94 тис. тонн.

Також за даними Мінекономіки, експорт зернових в 2019-2020 МР збільшився в порівнянні з 2018-2019 МР на 14% - до 56,727 млн т. Зокрема, експорт кукурудзи склав 30,33 млн тонн, пшениці - 20,522 млн тонн, ячменю - 5,076 млн т.

За інформацією Державної митної служби, експорт зернових культур (товарна група УКТЗЕД 10) в 2019 році збільшився в порівнянні з 2018 роком на 36,1% - до 56,713 млн тонн, у грошовому вираженні - на 33,1%, до 9,637 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше ЦТС повідомляв, що підписаний Меморандум про експорт зерна на новий сезон. Підписавши документ, сторони взяли на себе зобов'язання погоджувати балансові показники зернового ринку України в сезоні 2020/21.