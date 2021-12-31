Експорт зерна через українські морські порти - цифри 2020

За липень 2020 року морські порти України експортували на зовнішні ринки 2,49 млн т основних зернових культур. Липневий обсяг відвантажень на 32% більше, ніж місяцем раніше (1,89 млн т).

В розрізі культур на експорт з морпортів було відправлено:

пшениці - 1,3 млн т (в 6 разів більше від обсягу відвантажень в червні);

ячменю - 956 тис. т (-37,95%);

кукурудзи - 224 тис. т (в 7 разів більше від обсягу відвантажень в червні).

Основним імпортером пшениці в звітному періоді була Індонезія (176,8 тис. Т), ячменю і кукурудзи - Китай (451,1 тис. Т і 71 тис. т відповідно).

З урахуванням актуалізації даних портом-лідером за обсягами експорту зерна в липні став Миколаїв (672 тис. Т). На другому місці - порт Південний (619 тис. т), третьому - порт Чорноморськ (394 тис. т).

Нагадаємо, морпорти України скоротили експорт олійних в липні на 12%.

У розрізі номенклатур за кордон відвантажено:

насіння соняшнику - 2 тис. т (+ 100% щодо липня);

соняшникової олії - 368 тис. т (-30%);

шроту - 206 тис. т (-38,7%);

соєвих бобів - 1 тис. т (-94%);

соєвого шроту - 15 тис. т (+ 100%);

ріпаку - 182 тис. т (відвантаження збільшилися в 60 разів).

Основними покупцями олійних і продуктів переробки були були Індія (133,7 тис. Т), Німеччина (116,9 тис. т) і Нідерланди (58 тис. т).