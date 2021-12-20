Експорт IT-послуг в Україні складає майже 40%

14:21 15 листопад Київ, Україна

У середньому один фахівець із IT-сфери здатний принести в українську економіку близько 22 тисяч доларів на рік. На цей момент це найпопулярніша та найактуальніша професія на ринку інформаційних та технологічних послуг.

Порівняно з 2020 роком, експорт IT-послуг в Україні зріс на 14%. Минулого року він становив 24%, а поточного, згідно з оновленими аналітичними даними, – 38%.

Сьогодні IT-бізнес розвивається динамічніше за інші сфери діяльності. Про це, до речі, свідчать дані про кількість зареєстрованих ФОПів, що спеціалізуються безпосередньо на інформаційних технологіях. Загалом таких фізичних осіб збільшилося на 40% порівняно з попереднім роком. Зросла й кількість IT-компаній, які надають інформаційні послуги – на 10%, а комп'ютерні – на 22%.





