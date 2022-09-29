Експорт України до європейських країн досягнув довоєнного рівня

17:41 29 вересня Київ, Україна

Український експорт до країн Євросоюзу майже досягнув довоєнного рівня за підсумками серпня, повідомив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка.



За результатами трьох кварталів 2022 обсяг експорту навіть перевищить відповідні довоєнні показники.

“На сьогодні торгівля між Україною та Європейським Союзом фактично відновилась. У серпні експорт у ЄС становив 90% від рівня експорту, зафіксованого у серпні 2021 року. А за три квартали 2022 року ми експортували до ЄС, незважаючи на війну, навіть на кілька відсотків більше, ніж за І-ІІІ квартали 2021 року”, – зазначив Качка.

Він пояснив, що торговельній активності сприяло, зокрема, скасування квот та мит ЄС для України.



Качка нагадав, що з 1 жовтня запрацює "митний безвіз", тобто набудуть чинності для України Конвенція про процедуру спільного транзиту та Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Що дозволить вантажам ще швидше проходити кордони між Україною та ЄС.



При цьому заступник міністра зазначив, що загалом рівень українського експорту порівняно із довоєнним скоротився майже наполовину.

"Якщо у січні-лютому Україна експортувала щомісяця на рівні 6 млрд доларів і більше, то зараз ми виходимо на рівень 3,4 млрд доларів - приблизно таким буде результат у вересні", - повідомив він.

Найбільше скоротився експорт до Північної Африки та Азії, який зараз відновлюється лише в контексті зернової ініціативи та відкриття портів.