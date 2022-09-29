Експорт України до європейських країн досягнув довоєнного рівня

Український експорт до країн Євросоюзу майже досягнув довоєнного рівня за підсумками серпня, повідомив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка.
За результатами трьох кварталів 2022 обсяг експорту навіть перевищить відповідні довоєнні показники.
Він пояснив, що торговельній активності сприяло, зокрема, скасування квот та мит ЄС для України.
Качка нагадав, що з 1 жовтня запрацює "митний безвіз", тобто набудуть чинності для України Конвенція про процедуру спільного транзиту та Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Що дозволить вантажам ще швидше проходити кордони між Україною та ЄС.
При цьому заступник міністра зазначив, що загалом рівень українського експорту порівняно із довоєнним скоротився майже наполовину.
Качка нагадав, що з 1 жовтня запрацює "митний безвіз", тобто набудуть чинності для України Конвенція про процедуру спільного транзиту та Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Що дозволить вантажам ще швидше проходити кордони між Україною та ЄС.
При цьому заступник міністра зазначив, що загалом рівень українського експорту порівняно із довоєнним скоротився майже наполовину.
Найбільше скоротився експорт до Північної Африки та Азії, який зараз відновлюється лише в контексті зернової ініціативи та відкриття портів.
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